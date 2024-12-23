Aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,32 ile hayvan yemi grubunda görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık bazda yüzde 32,59 oranında bir artış gösterirken, aylık artış ise yüzde 2,75 olarak belirlendi. 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 42,03 oranında bir artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu.