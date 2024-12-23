Hobi olarak olta balıkçılığı yapan İnegöllü foto muhabiri Şaban Kılıçcı, şansını Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denemek istedi. Kıyıdan oltasını denize fırlatan Kılıçcı, 1 saat sonra oltasının hareket ettiğini gördü. Hevesle oltayı çeken Kılıçcı, yaklaşık 3 buçuk kilogram ağırlığında kırlangıç balığı tuttu. Kırlangıç balıklarının çift halinde gezdiğini duyan amatör balıkçı Şaban Kılıçcı, oltasını bir kez daha suya attı. 15 dakika sonra oltasına bir kırlangıç balığı daha takılan Kılıçcı, o anları kayda alarak İnegöl’e 6 buçuk kilo ağırlığında iki balıkla döndü. Balıkların 600 ile 650 santimetre arasında olduğunu belirten Kılıçcı, "Renkleri etkileyiciydi. Bu balıklar irileştikçe böyle güzel renklere bürünüyorlar. Yaklaşık 3 ve 3,5 kilogram geldiler. Bu balıkların genelde çorbası yapılır. Ben de evimde çorba yaparak tükettim ve arkadaşlarımla paylaştım." dedi.

Kaynak: İHA