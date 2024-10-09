Yazılı, sesli ve görüntülü anlık mesajlaşma uygulaması Discord’da istismar iddiaları sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli kararı aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 23.18’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu iddialarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuştu.

Bakan Tunç, para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişim engeli gibi yaptırımların uygulanabileceğini belirttikten sonra, Discord’a erişim engeli getirildi.

Bakan Tunç erişim engeli ile ilgili yaptığı paylaşımında ise “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan ‘çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik’ suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.