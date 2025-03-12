Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’de üretilen elektrik motorlu taşıtlar için kredi tutarlarında yeni düzenlemeye gitti.

BDDK’nın açıklamasına göre, nihai fatura bedeli 2,5 milyon TL ve altında olan elektrikli araçlar için kredi vadesi 48 ay olarak belirlendi. 2,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki araçlar için bu süre 36 ay olurken, 5 milyon TL ile 6,5 milyon TL arasındaki taşıtlar için 24 ay olarak düzenlendi. Nihai fatura değeri 6,5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında olan elektrikli araçlar için ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında; nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi, yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,karar verildi.

Bu Karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.

Nihai fatura değerine göre vade sınırları şöyle:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay olacak.

Kredi kullanım oranları ise şu şekilde:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için %70,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için %50,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için %30,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için %20,

7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar için ise kredi imkanı sunulmayacak.