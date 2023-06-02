



Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem afetinde, yaşanan yıkımın etkilerinin giderilmesi, depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için gerçekleştirdiği yardım ve destekleri ile takdir toplayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’ne TBB’nin dergisinde yer verildi.

‘TÜRKİYE, DEVLETİ VE MİLLETİYLE ZORLUKLARA GÖĞÜS GERER’ BAŞLIĞI İLE YER BULDU

“BİRLİK VE BERABERLİK TABLOSU BİZLERİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDI”

Başkan Büyükkılıç’ın birlik ve beraberlik mesajı verdiği TBB dergisinde, “Ülkemiz, 6 Şubat sabahı büyük bir deprem felaketi yaşadı. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşanan güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımlar, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, devletimizin ve milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bizleri yeniden ayağa kaldırdı” ifadelerine yer verildi.