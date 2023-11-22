Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

Ayrıca Fonun kaynakları kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi

Fon ile birlikte yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi verilecek.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Fon Yönetim Kurulu, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek.

Ayrıca Fon'a ilişkin mali veriler, en geç altışar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Öncelik deprem bölgesinde

Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.