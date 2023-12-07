Heybetli görünümüyle 1 hafta boyunca İzmit Körfezi’nde kalan TCG Anadolu, Kocaeli’den ayrıldı. Gemiyi ziyaret eden Kocaelililer, heyecan ve gurur yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezi ve Kocaeli’ne veda etti.

Geçtiğimiz hafta İzmit Körfezi’nde demirleyen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan TCG Anadolu, 30 Kasım-06 Aralık tarihleri arasında ziyarete açılmıştı. Büyük ilgi gösterilen TCG Anadolu’ya vatandaşların ulaşımı 1 hafta boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz araçlarıyla sağlandı. Kapılarını açtığı günden bu yana soğuk havaya rağmen uzun kuyrukların oluştuğu ziyaret kapsamında Kocaeli ve çevre illerden gelenler Türkiye’nin gururuna konuk oldu.

Büyükşehir’in kurduğu bekleme çadırında vatandaşlara ücretsiz çay, simit ve su ikramı da yaptığı ziyaret kapsamında gemiye çıkan 7’den 70’e Kocaelililer, hayranlık ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Son olarak Kocaelili muhtarların da ziyaret ettiği TCG Anadolu’ya vatandaşlar, Büyükşehir’in deniz araçlarıyla 200’er kişilik kafileler halinde taşındı. Büyükşehir’in deniz motorları 1 hafta boyunca 1 Mart Vapur İskelesiyle TCG Anadolu arasında çok sayıda sefer yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da TCG Anadolu’yu ziyaret etmiş, vatandaşlar ve askeri yetkililerle bir araya gelmişti. “TCG Anadolu Türkiye'nin milli gururudur’’ diyen Başkan Büyükakın, ‘’Türkiye önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak, en ileri milletlerden ve devletlerden biri olacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Deniz Kuvvetlerimize ve kahraman ordumuza yürekten teşekkür ediyorum” ifadesini kullanmıştı.