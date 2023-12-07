Yerli taş kömürü santrali Çatalağzı Termik Santrali, gerçekleştirilen gong töreni sonrası Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

ÇATES gong töreni, Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp ve Konsorsiyum Lideri İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ile birlikte Borsa İstanbul yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tören sonrası şirket, Borsa İstanbul’da ‘CATES’ koduyla işlem görmeye başladı.

ÇATES’in halka arzına yoğun katılım oldu

Yapılan açıklamaya göre, ürettiği kesintisiz elektrik ile Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasına kritik bir katkı sunan ÇATES’in halka arzına, yoğun katılım oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı, Grup çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1 katı olmak üzere toplamda 3,7 kat fazla talep geldi. 33 milyon 50 bin TL nominal değerli payların satışı sonucunda, halka arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon 807 bin 500 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında, “ÇATES’in bugün işlem görmeye başlaması sebebiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Ülkemizin ilk termik santrali olan Çatalağzı Termik santralini, bugün modern imkânlarla işleten ÇATES, ülkemizin sanayisine enerji sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir. Geleneksel enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmek için aldığı Borsada işlem görme kararıyla, bir yandan öz kaynağını güçlendirmekte, diğer yandan finansman maliyetlerini azaltma ve kurumsal yapısını sağlamlaştırma gibi hedeflere ulaşmada önemli bir adım atmaktadır. Bu halka arzda emeği geçen şirketimizin değerli yönetici ve çalışanlarına, kıymetli aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. ÇATES’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gong töreninde, ÇATES halka arzının başarısına değinen ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp, süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz gong töreni ile ÇATES’in tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Artık, sorumluluklarımız çok daha büyük; motivasyonumuz ise çok yüksek. Halka arz bizim için şirketimizin gücünü ve potansiyelini, ülkemizin geleceğine değer katma ortak hedefi doğrultusunda, yatırımcılarımız ile paylaşmayı ifade ediyor. Şirket olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına fayda sunmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ÇATES’in halka arzında konsorsiyum lideri olan İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül, “İnfo Yatırım olarak bu yıl, Mackolik, Graınturk, Katılımevim, Forte, Tatlıpınar Enerji ve Hat-San Gemi şirketlerinin halka arz süreçlerine aracılık ettik. ÇATES ile birlikte 2023 yılında 7. halka arzı gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecinde başarılı bir talep toplama dönemi geçirdik. İnfo Yatırım’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arzın başarı ile tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşarken, bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta İnfo Yatırım’a güvenerek bizimle iş birliği yapan ÇATES Ailesi’ne, yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.