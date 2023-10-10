TCG Anadolu Nedir, TCG Anadolu ne Demek?

Türkiye’nin ilk uçak gemisi.

TCG Anadolu, yaklaşık 225 metre uzunluğunda, 32 metre eninde olacak. Gemi, okyanus şartlarına uyum sağlayacak özellikte olup yüzde 100 çelik olacak. Saatteki hızı 38 olacak gemide amfibi hücum, zırhlı personel ve mekanize çıkarma araçları var.

Geminin 2020 senesinde tamamlanması beklenmekte. Gemi Tuzla’da imal ediliyor. 11-12 uçak, 50 tank taşıma kapasitesine sahip. Gemi, İspanya ile ortak üretiliyor. Gemi Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) kategorisinde.