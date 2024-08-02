Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 26 Şubat 2009

Kurucusu: Yalçınkaya Ailesi

Resmi Sitesi: www.teco.com.tr

Teco Hakkında Bilgi

Akaryakıt sektöründe çok uzun zamandır istasyon işletmeciliği, petrol taşımacılığı ve toptan satış yapan Yalçınkaya ailesi, TECO markası ile akaryakıt satış lisansı almıştır. Yeni markasının logosunu kanatlı aslan olarak belirlemişlerdir. Bu marka ile petrol ürünleri dağıtım, pazarlama ve ithalat ihracat, akaryakıt depolama işlerinin dışında ülkemiz genelinde bayilik vererek kurumsal kimlikli istasyon yatırımlarına başlamıştır.

Yalçınkaya Ailesi tarafından 1997 yılında kurulan Yalçınkaya Petrol, toptan akaryakıt satışı, Nakliye ve istasyon işletmeciliği konusunda uzmanlaşarak sektörde adını her yerde duyurmaya başladı. Kalite politikası ve kusursuz hizmet verme anlayışını kısa sürede tüm müşterilerine benimsetmeyi başardı.

26 Şubat 2009 Yılında bu tecrübe ve birikim, Yalçınkaya ailesini Ulusal Bayiliğe ulaştırmıştır ve %100 yerli sermaye ile TECO Petrolcülük A.Ş. yi kurmuştur.

Kurumsallaşmaya başlayan ve Markalaşan TECO A.Ş. Logo olarak Kanatlı aslanı seçmiştir ve bu doğrultuda Petrol Ürünleri, Pazarlama ve İthalat-İhracat, Akaryakıt Depolama ve yurt genelinde bayilikler vererek Kurumsal kimlikli İstasyon Yatırımlarına başlamıştır.

TECO Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

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