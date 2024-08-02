Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1968

Şirketin Konumu: Mechelen (Belçika), İstanbul (Türkiye), Kahire (Mısır) ve 46 Ülke

Şehir: Adana

Alanı: İmalat

Ürünü: Otobüs, Kamyon, Otomotiv, İş makinası

Çalışan Sayısı: 1500

Resmi Sitesi: www.temsa.com.tr

Temsa Hakkında Bilgi

Temsa firması, otobüs ve midibüs üreten bir vasıta firmasıdır. 1968 yılında kurulan Temsa ülkemizde üretilmektedir. Üretim ve yurt dışına ihracat yapmaktadır. Bunun dışında Mitsubishi marka otomobillerin üretimini ve satışını yapan firmadır.

Temsa firmasının Adana ilinde, 555.000 metrekarelik bir üretim tesisi bulunmaktadır. Bir yılda 4.000 adet otobüs ve midibüs ve 7.500 adet hafif kamyon üretmektedir. Yılda toplamda 11.250 adet araç üretme kapasitesine sahip bir markadır. Temsa fabrikasında, şehirler arası taşıma ve turizm için Safir model otobüs, midibüs olarak prestij model, toplu taşımalar için avenue otobüsler üretmektedir. Bunun dışında yurt dışında Amerika için TS35, TS30, TS45 modelleri, Avrupa için Avenue, LD, Midi Coach segmentinde ise MD9 otobüsleri üretmektedir.

Temsa avrupada Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Benelüks ülkelerinin dışında Amerika Birleşik Devletlerinde ve Bazı Türk Cumhuriyetlerinde satış yapmaktadır.

Temsa Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Temsa Markasının Modelleri

Türkiye Pazarındaki Modelleri

Safir Plus/Safir Plus VIP

Temsa, 2015 yılı Sonu itibariyle Safir modelinin 3. nesli olarak Piyasaya sürülen Safir Plus ve Safir Plus VIP Modellerini tanıtmıştır. Teknik özellikleri Önceki serisi ile aynı olmakla birlikte Dış Görüntüsünde Önemli Ölçüde Değişikliğe gidilmiştir.

Prestij SX

1992 yılından beri üretilen Prestij Modelinin yenilenen iç ve dış dizaynıyla 2016 yılı Nisan ayı başında üretime başlanan 6. nesli Prestij SX, Temsa tarafından düzenlenen sektör buluşması günleri ile tanıtılmıştır.

Avenue

Avenue CNG

Avenue Körüklü

Avenue IBus

Temsa tarafından Avenue ürün gamına eklenen Son Model olan Akıllı otobüs IBus, Sürücüsüne akıllı telefon vasıtası ile aracın arıza, Diagnos ve kalan yakıt gibi teknik bilgilerini ve araç donanımını kontrol etme imkanı vermektedir.

MD9 LE

MD9 electriCITY

Temsa’nın Elektrikli otobüs çalışmalarının ürünü olarak üretilen Model, 6 saatlik şarj ile 130 KM menzil kat edebilmektedir.

Prestij City

Tourmalin

Yeni Maraton

Avrupa Pazarındaki Modelleri

HD/RHD

LD

MD9

MD9 LE

Avenue

Amerika Birleşik Devletleri Pazarındaki Modelleri

TS 30

TS 35

TS 45

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