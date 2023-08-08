Son bir hafta içerisinde meydana gelen silahlı motosiklet saldırıları, gözleri suikast kuryelerine çevirdi. 2022 yılında sadece İstanbul'da 30'dan fazla motosikletli saldırıya şahit olundu. Özellikle İstanbul'un yanı sıra ülke genelinde yaşanan motosikletli cinayetler, endişe verici bir şekilde devam ediyor. Saldırı öncesinde ve sonrasında kask kullanımının, suçluların kamufle olmalarını ve trafikte kaçmalarını kolaylaştırdığı ve suç izlerini silmekte etkili olduğu gözlemleniyor. Bu nedenle suikast kuryeleri, son saldırı da dahil olmak üzere tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Önceki gece Beyoğlu'nda gerçekleşen olayda, "Yedi bela Taner" olarak bilinen ve önceki olaylarda adı geçen Taner Şanlı (36), motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Son bir hafta içerisinde İstanbul'un farklı bölgelerinde dört "tetikçi kurye" saldırısı yaşandı. Verilere göre, "tetikçi kuryeler" 2022 yılında 30'dan fazla saldırı gerçekleştirdi.

Bu yöntemin yaygınlaşmasında, Barış Boyun organize suç örgütünün rolü olduğu biliniyor. Mafya ve çete hesaplaşmalarında kullanılan bu taktik, daha önce Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, motosiklet yarışmacısı Bayram Diril ve Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı gibi çeşitli isimlere yönelik saldırılarla da ilişkilendiriliyor.

İstanbul, geçen yıl 344 cinayet olayıyla Türkiye'nin en yüksek cinayet oranına sahip ili olarak kayda geçti. Motosikletli saldırılarda da öne çıkan İstanbul, sadece 2022 yılında 30'dan fazla olaya tanıklık etti.

Son bir hafta içerisinde Beşiktaş, Güngören, Çağlayan ve Beyoğlu gibi İstanbul'un farklı semtlerinde dört ayrı motosikletli saldırı yaşandı. Örneğin geçen hafta Çağlayan'da Musa Gavur, motosikletli iki kişi tarafından işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta ise Sertan Taylan Hayal, bir balık restoranına motosikletle ateş açtıktan sonra karşılık olarak gelen ateş sonucu hayatını kaybetti. Aynı şekilde Güngören'de de Sinan Çalışkanel, özel aracıyla ilerlerken motosikletli saldırganın bıçaklı saldırısına maruz kaldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.