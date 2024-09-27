Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzeri Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Ö.E. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.İ.’nin (59) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.