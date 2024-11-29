Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve sokaklarda dolaşıp, atlı heykeli mesken tutan başıboş atlar ilgi odağı oldu.

İlçede 1 aydır her hafta farklı bir mahallede görülen başıboş atlar, bu kez de atlı heykelin gölgesinde mola verdi. Heykelin çevresinde ot yiyerek karınlarını doyuran atlar, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Atları görüntüleyen vatandaşlar, eğlenceli fotoğraf kareleri yakaladı.

Simitçi Salih Can Gök, “Atlar güzel hayvanlar, küçüklüğüm atlarla geçti, severim. Bu atlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Sağ olsunlar müşteri çekiyorlar, bunları buradan almasınlar” dedi.

Cadde ve sokaklarda gezen atlar zaman zaman tehlike ve tedirginliğe neden olsa da vatandaşların atların dolaşmasından şikayetçi olmadıkları görüldü.