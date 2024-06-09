Tekirdağ’da AYT heyecanı başlarken öğrenciler sınıflarda, velileri ise dışarıda ter döktü.

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri, (AYT) tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da bugün saat 10.15’te başladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok öğrenci ailesi ile birlikte sınavdan saatler önce okula gelerek, sınav görevlilerinin kontrolünde sınıflara giriş yaptı. Bazı öğrencilerde sınava son dakika yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle öğrenciler sınıflarda sınav kağıtlarının başında ter dökerken velileri ise okulların önünde öğrencilerini bekledi.