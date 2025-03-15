Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Muratlı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde operasyon düzenlendi. Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi’nde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, hakkında Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma suçundan 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi’nde icra edilen başka bir operasyonda ise Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Hükümlü/Tutuklunun Kaçması suçlarından 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan K.B. (E-36) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.