Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde denetimlerini artırdı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verildi. Özellikle market, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan işletmeler öncelikli olarak denetleniyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri incelenirken, fiziki ortamları ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol ediliyor. Denetimler sırasında işletme sahipleri ve çalışanlara gıda güvenliği ile personel hijyeni konularında bilgilendirme yapılıyor.

Yetkililer, Ramazan ayında gıda tüketiminin artması nedeniyle denetimlerin daha da önem kazandığını belirterek, halkın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO GIDA 174 hattı üzerinden bildirmelerinin denetimlerin etkinliğini artıracağı kaydedildi. Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da gıda denetimlerinin büyük bir hassasiyetle devam edeceği bildirildi.