Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların siber suçlara karşı korunması, bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazandırılması amacıyla "SİBERAY" programı çerçevesinde etkinlikler düzenledi.

15-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikler, 32. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali ve Marmaraereğlisi 2. Geleneksel Karpuz Festivali kapsamında yapıldı. Etkinlikler süresince, vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, festival alanlarında stantlar kurarak vatandaşlara el broşürleri dağıttı ve konularla ilgili farkındalık oluşturdu.

Yarışmalar ve hediye dağıtımı ile etkinlik renklendi

Bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, etkinliklere katılan vatandaşlar arasında yarışmalar düzenlendi. Yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte çocuklar ve gençler de büyük ilgi gösterdi. Bilinçli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında verilen bilgilerle vatandaşların siber suçlara karşı daha dikkatli olmaları sağlanmaya çalışıldı.

Siber suçlara karşı mücadele devam edecek

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla SİBERAY programı çerçevesinde düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, siber suçlara karşı tedbirli olmanın, güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmanın ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalığı artırmanın önemine vurgu yaptı.