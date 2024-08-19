İstanbul'un Kartal ilçesinde bir parkta iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Yalçın Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, park içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Ailelerin de dahil olduğu kavgada bir kadın, elindeki bıçakla dövülen şahsı bıçaklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA