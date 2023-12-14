İş insanı Elon Musk 2024 yılı Teknofest'e davet edildi. Yapılan daveti kırmayan Musk yazılı bir açıklama ile gelecek yıl yapılacak Teknofest'e katılmayı sabırsızlıkla beklediği cevabını verdi. Önümüzdeki yıl Adana'da düzenlenecek Teknofest’e ilk kez Elon Musk'da yer alacak.

İlk Müjdeyi Bayraktar Verdi!

Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest'in yeni yılda hangi ilde yapılacağını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. “2024 yılında uzaklarda arama. Teknofest Adana'da” diyerek müjdeyi veren Bayraktar 2023 yılının en çok aranan popüler sorusunun da yanıtını vermiş oldu.

Teknofest Nedir? Girişler Ücretli mi?

Her yıl farklı bir ilde düzenlenen Teknofest havacılık uzay ve teknoloji alanında festivallerin düzenlendiği bir uygulamadır. İlk kez 2018 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen teknofest yılda bir İstanbul'da iki yılda bir ise Anadolu'nun farklı bölgelerinde halka açık ve ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.