Bilecik’e Bağlı Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, “2025 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST, bu kez İstanbul’da milyonlarca teknoloji meraklısı gençlerimizi bir araya getirecek” dedi.

‘Büyük ödül 45 milyon TL’

Durgut, teknoloji tutkunları için büyük fırsat olan TEKNOFEST 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL’den fazla malzeme desteğiyle heyecanı yeniden zirveye taşıyor. Geleceğin teknolojilerini şekillendirmek isteyenler için yarışma başvuru süresi 20 Şubat’a kadar devam edeceğini açıkladı.