İnegöllü Ömer Faruk Dönmez'in yer aldığı ThermoCore gurubunun projesi Teknofest'te birinci oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği öğrencilerinden oluşan ThermoCore gurubu 2025 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışmasında Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı Kategorisinde finalist olmaya hak kazandılar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gurubun projesi birinci oldu. İnegöllü gencin olduğu gurup Teknofest'e damga vurdu.

Açıklama yapan İnegöllü öğrenci Ömer Faruk Dönmez, "Takımımız ThermoCore, 2025 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması - Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı Kategorisinde finalist olmaya hak kazandı! Bu başarıya giden yolda birlikte çalıştığım değerli takım arkadaşlarım Elif Gökçe Pür ve Elif Nur KENDİR’e; her aşamada bize yol gösteren danışmanımız Prof. Dr. SEDAT BALLIKAYA'ya sonsuz teşekkürler. ThermoCore olarak, bilimsel merakımızı, mühendislik vizyonumuzu ve takım ruhumuzu bir araya getirerek bu noktaya gelmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: BÜLTEN