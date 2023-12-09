Teknoloji, günümüzde hayatın akışında olmazsa olmaz bir konumda yer almaktadır. Gündelik iş hayatı, yaşam tarzı, sağlık ya da eğlence gibi aktivitelerde teknoloji insan yaşamını ve bütün bir yaşamı kolaylaştırdığı gibi zaman zaman olumsuz yönlerinden de bahsedebilmek mümkündür. Teknoloji nedir denildiğinde ise aslında kelime kökeni sanat ve bilmek anlamlarından türediğini görmek mümkündür.

Teknoloji nedir

Teknoloji nedir kavramsal olarak insanlığın gerekliliklerine uygun yardımcı alet yapılması veya üretilmesi adına gerekli bilgi ve yeteneklerin tümü olarak literatürde kendisine yer bulmaktadır. Dolayısı ise Teknoloji nedir sorusunun yanıtı temelde insan hayatını kolaylaştıracak ölçüde bir icat, keşif ve bunların yaşam pratiklerine olduğu gibi aktarılarak her gün aktif şekilde kullanılmasını içermektedir.

İnsan hayatını kolaylaştıran özellikleri aynı zamanda insanların yeni ve farklı imkanları üretmesine de büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Örneğin teknoloji yalnızca bilgisayar teknolojileri olarak değil ancak aynı zamanda sağlık, eğitim, beslenme, inşaat, eğlence ve daha birçok alanda kendisini gösterebilmektedir. Bu nedenle teknoloji teknik gelişim ile beraber ilerlerken aynı zamanda insan hayatının olumlu yönde ilerlemesi anlamını da taşımaktadır. Ancak her alanda olduğu gibi Teknoloji nedir sorusunun yanıtında teknolojinin zararlarından da bahsetmek gereklidir.