Teknolojik tekillik bilinen bir diğer adı ile ”Singularity”, hem matematiğin hem de fiziğin içerisinde yer alan bir terimdir. Kara delikler hakkında oluşturulan bazı fikirlerin içerisinde de sıkça kullanılan bir terimdir, tabi farklı alanlarda da “tekillik” terimi kullanılmaktadır. Lakin, bu yapay zekalardan bahsettiğimiz için ele alacağımız “tekillik” daha çok teknoloji alanını kapsıyor. Bu yüzden başlığa teknolojik tekillik başlığını verdik.

Tekillik terimini, teknoloji alanında kullanan ilk kişi (hem de bilgisayarın öncüsü) Jon von Neumann’dır. 1950’de Jon von Neumann ”Gittikçe artan deneyimi ve teknoloji, ırkımızı benzersiz bir tekillik noktasına doğru götürüyor. Bu öyle bir nokta ki, sonrasında insan işleri bildiğimiz işleviyle devam edemeyecek.” gibi cümleleri kurmuştur. 1993’te yazılan ve ”Yaklaşmakta Olan Teknolojik Tekillik” olarak isimlendirdiği makalenin yazarı Vernor Vinge ise ”Otuz yıl içinde insanüstü zeka oluşturmak için gereken teknolojiye sahip olacağız. Bu olaydan bir süre sonra insanlık çağı sona erecek.” demiştir. Vernor Vinge, bu demeçleriyle astrofiziğe de bir gönderme yapmıştır. Tekillik,; astrofizikte alanında, bir kara deliğin içerisinde olan ve fizik kurallarının uygulanamaz olduğu noktaya denir. Vernor Vinge’de teknolojik tekilliği tıpkı karadeliğin o noktasına benzetiyordu. Bu nokta öyle bir noktaydı ki gelecekte insanlığa neler olduğunu göremediğimiz kırılma noktasıydı.

Teknolojik tekillik nedir?

Sözlük üzerinden bir tanım vermek gerekirse bu tanım şu şekilde olur; Gelecekte yapay zekânın insan zekâsının ötesine geçerek, medeniyeti ve insan doğasını radikal bir şekilde değiştireceğine inanılan nokta. Neumann ve Vinge’ın ardından bu konuda çalışmalara devam eden Ray Kurzweil, 2005 senesinde ”Tekillik Yakın: İnsanlar Biyolojinin Ötesine Geçtiğinde” adlı kitabını yayımladı. Ray Kurzweil, diğerlerinden farklı olarak geleceğin kapsamlı bir tasvirini yapmaktan hiç çekinmedi. 2020’li yıllarda satın alacağınız herhangi bir bilgisayar insan beyninden daha iyi işlem kapasitesinde olacak, yapay zeka artık bilinç kazanmış bir şekilde gördüğü olaylara karşı fikir yürütecek ve isteklerde bulunabilecek. İşin özeti, 2020’li yıllar teknolojik tekilliğin doğuş dönemi olacak. 2045’te ise teknolojik tekilliğin tam manası ile gerçekleştiği yıl olacak. Ray Kurzweil, insanların makineler ile birleşeceğini ve ölümsüz bir yaşamın mümkün olacağını da söyleyen kişidir. Lakin, geride bıraktığımız yıl Neil deGrasse Tyson’a bu konuyla ilgili birkaç demeç veren Stephen Hawking ”Biz insanlar makinelerle birleşebiliriz. Peki diğer robotların gelip bizi kapatmayacağı ne malum?” ifadelerini kullanmıştı. Ray Kurzweil’ın tahminleri ve diğer teorilerin gerçek olup olmayacağını zamanla öğreneceğiz.

Tahmini gerçekleşirse ne olacak?

İnsan-makine karışımı yani, Trans Human Çağı makinenin hızı ve zekâsını insan zihni ile birleşebilecek. Bilim insanları, bu teknolojinin insanlığa birkaç seviye atlatacağını ve daha keskin bir beyin yapısının ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Bu yıllarda, biyolojik olmayan zekâ kendi tasarımına erişmesi ve gittikçe artan bir biçimde yeniden tasarım gücü ile birlikte kendi kendini geliştirmesi bekleniyor. Zaten bu konuyu bu kadar tehlikeli kılan en temel unsur da bu.