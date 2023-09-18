Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde (TCXA Türkiye Customer Experience Awards), 5 ödül birden kazandı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, farklı müşteri deneyimi için çoklu kanalda hayata geçirdiği yeniliklerini ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor. Şirket, 20 ayrı kategoride benzersiz müşteri deneyimi sağlayan şirketleri ödüllendiren Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri 2023’te 5 ödülün sahibi oldu.

Teknosa, ‘Best Digital Transformation’, ‘Best Use of Technology’ ve ‘Business Change and Transformation’ kategorilerinde altın ödülün sahibi olurken, ‘Best Innovation in CX’ kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Şirket ayrıca ‘Overall Winner’ kategorisinde de altın ödül kazandı.

Ödülü Teknosa adına e-ticaret, CRM, müşteri deneyimi ekipleri aldı.