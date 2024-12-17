Taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar bu toplantıda masada olacak.

Yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilk toplantı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında yapılan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Toplantıda taraflar görüşlerini paylaştı.

İkinci toplantı ise dün, yine Bakanlık tarafından düzenlendi ve basına kapalı olarak yapıldı. Bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de katılarak ekonomik verilerle ilgili sunum yaptılar.

Üçüncü ve en kritik toplantı ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da bakanlık ev sahipliğinde yapılacak. Bu toplantıda, taraflar ilk asgari ücret rakamlarını açıklayacak.

Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da kısa sürede gerçekleştirilmesi ve 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin gelecek hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.

Şu anda geçerli olan asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net ise 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bu maliyetin 20 bin 2 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonuna gidiyor.