Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranlarını duyurmasının ardından, temmuz ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanacak zam oranı da netlik kazandı. Buna göre, kira artış tavanı yüzde 43,23 olarak belirlendi.

Kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 20.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Haziran 2025

Kira artış oranı: % 45,80

Kira artış tutarı: 9.160,00 TL

Yeni kira tutarı: 29.160,00 TL

Geçtiğimiz ay ne kadar zam yapılmıştı?

TÜFE (2003=100 baz alınarak) 2025 Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla %1,53 artış gösterdi. Aralık ayına göre %15,09, geçen yılın aynı dönemine göre %35,41 ve son 12 aylık ortalamalara göre ise %45,80 oranında yükseldi. Bu veriler doğrultusunda, Haziran ayında kira artışı %45,80 olarak uygulanmıştı