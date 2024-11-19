Sonbaharın gelmesi ile birlikte İstanbul’da doğanın renkleri görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü üzerinde kızıl eğrelti otu ve nilüferlerin oluşturduğu renk cümbüşüyle havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler ortaya çıktı.

Kızıl, pembe ve yeşil renklerin eşsiz uyumu Terkos Gölü üzerinde oluşan manzara ile doğa severleri karşılıyor. Sonbahar ile birlikte doğal film platosuna dönen Terkos Gölü’nün büyük bir kısmını azolla filiculoides: kızıl eğrelti (su eğreltisi) ve nymphaea alba: beyaz çiçekli nilüfer ile kapladı. Gölün üzeri pembe ve yer yer yeşil renk ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde gölün üzerinde duran sandalların etrafını kaplayan bitki örtüsü nadir görülen bir manzaranın oluşmasına neden oldu. Gölün üzerinde kızıl eğrelti otlarının arasında giden teknelerin izleri havadan çekilen görüntülerde belli oluyor.