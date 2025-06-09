65 yaş üzeri vatandaşların ve özel gereksinimli bireyler ile aile yakınlarının yararlandığı çalışmada vatandaşlar günlük hayatın stresini attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,“Sağlık İçin Kaplıca” sloganıyla gerçekleştirdiği bahar dönemi kaplıca tatili programında, 69 aileden toplam 203 vatandaşı misafir etti.

Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) bünyesinde gerçekleştirilen programda, katılımcılar Taraklı’da termal tatilin yanı sıra ilçenin tarihi dokusu ve doğal atmosferinde günlük hayatın stresini attı.

65 yaş üzeri vatandaşların ve özel gereksinimli bireyler ile aile yakınlarının ücretsiz olarak yararlandığı programdatermal su, yürüyüşler, toplu etkinlikler ve dinlenme saatleriyle katılımcılar oldukça keyifli zamanlar geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) bünyesinde 65 yaş üzeri vatandaşların ve özel gereksinimli bireyler ile aile yakınlarının ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bahar dönemi termal kaplıca tatili yoğun katılımla sona erdiği kaydedildi. Tarihi Taraklı'ya düzenlenen programda vatandaşların termal tatilin yanı sıra çeşitli aktivitelerle dolu bir tatil programı gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.