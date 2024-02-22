Şırnak’ın Uludere ilçesinde yürütülen terör operasyonundan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Dere bölgesinde, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları" birçok bölgede devam ediyor.

Operasyonlarda; barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha edildi. Operasyonlarda, 42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 42 adet RPG-7 sevk fişeği, 442 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 442 adet RPG-7 sevk fişeği, 426 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 426 adet RPG-7 sevk fişeği ile kullanılabilir 910 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ile 910 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.