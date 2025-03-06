Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından konuştu.

Otyakmaz, yabancı hakem konusuna değindi.

YABANCI HAKEM TALEBİ SORULDU

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz." dedi.

Mecnun Otyakmaz "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz, "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Kupa maçı için sözlerine devam eden Mecnun Otyakmaz "Umarım kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem istemezler. Hakemlerimizin gelişimi açısından onları bu önemli maçlardan tecrübe anlamında mahrum etmek doğru değil. Hakemler sanırım gerekli dersleri çıkartıp, kendilerini daha iyi hazırlayarak bu maçın hakkını vereceklerdi. Son duruma yine de bakacağız. Kendi fikrimi söylüyorum, gelişmelere ve takımların isteklerine göre yönetim kurulu karar alacaktır." dedi.

Otyakmaz ayrıca gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası formatının da değişeceğinin altını çizdi. Otyakmaz sözlerine şöyle devam etti;

Türkiye Kupası'nın formatı, gelecek sezon değişecek. Kulüplerin bazı itirazları oldu. Bir sarı kartla bile elenme söz konusu oldu. Bizden önceki yönetimin getirdiği bir formattı. Gelecek sezondan itibaren eski formata geri döneceğiz."