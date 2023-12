Bunlar The Captain is Dead sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 4 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i İşlemci: Intel Pentium 4 2.00GHz Kaptan Öldü Dosya Boyutu: 2 GB İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya üstü, Windows 10

The Captain is Dead nedir?

Bu, en sevdiğiniz bilim kurgu TV şovunun son 10 dakikası… ancak bu sefer işler ciddi şekilde ters gitmiş ve Kaptan Ölü! Bu sıra tabanlı hayatta kalma / strateji, mürettebatınızı uzaylılar tarafından parçalanmaktan kurtarmaya çalışırken sizi Kaptan’ın koltuğuna oturtuyor …

Download: Steam Üzerinden Geliştirici: Thunderbox Entertainment Yayıncı: Thunderbox Entertainment Kategori: Strateji The Captain is Dead Çıkış Tarihi: 1 Şubat 2021 Platformlar: PC, Mac OS, iPhone, Android

The Captain is Dead oyununu çalıştırabilir miyim?

En az bir NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz. Oyun dosyası boyutu açısından, en az 2 GB kullanılabilir boş disk alanına ihtiyacınız olacak. The Captain is Dead sistem gereksinimleri, en az 4 GB RAM’e ihtiyacınız olacağını belirtiyor. The Captain is Dead’i oynamak için Intel Pentium 4 2.00GHz’e eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak.

The Captain is Dead, Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya üzeri, Windows 10 ve üzeri ile PC sisteminde çalışacaktır. Ek olarak bir Mac versiyonuna sahiptir.

The Captain is Dead Mac OS sistem gereksinimleri (minimum)