The Elder Scrolls V: Skyrim Sistem Gereksinimleri

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260

NVIDIA GeForce GTX 260 The Elder Scrolls V: Skyrim İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600

Skyrim İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 Dosya Boyutu: 6 GB

6 GB İşletim Sistemi: Windows 7 / Vista / XP PC (32 veya 64 bit)

The Elder Scrolls V: Skyrim Minimum Gereksinimleri

Bellek: 2 GB

2 GB Grafik Kartı: AMD Radeon X1950 Pro

AMD Radeon X1950 Pro İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400

Intel Core 2 Duo E4400 The Elder Scrolls V: Skyrim Dosya Boyutu: 6 GB

Skyrim Dosya Boyutu: 6 GB İşletim Sistemi: Windows 7 / Vista / XP PC (32 veya 64 bit)

Oyun Detayları

Platforms: SHOW LESSDevelopers:Publishers:Features:Kinect, amiiboRelease Date:November 11, 2011

The Elder Scrolls V: Skyrim nedir?

EPIC FANTASY REBORN Merakla beklenen Elder Scrolls destanının bir sonraki bölümü, 2006 ve 2008 Yılın Oyunları’nın yapımcıları Bethesda Game Studios’tan geliyor. Skyrim, açık dünya fantastik destanını yeniden tasarlayıp devrim yaratarak, seçtiğiniz herhangi bir yolu keşfetmeniz için size açık eksiksiz bir sanal dünyayı hayata geçiriyor.