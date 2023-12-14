The Elder Scrolls V: Skyrim Sistem Gereksinimleri
- Bellek: 4 GB
- Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260
- The Elder Scrolls V: Skyrim İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600
- Dosya Boyutu: 6 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 / Vista / XP PC (32 veya 64 bit)
The Elder Scrolls V: Skyrim Minimum Gereksinimleri
- Bellek: 2 GB
- Grafik Kartı: AMD Radeon X1950 Pro
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400
- The Elder Scrolls V: Skyrim Dosya Boyutu: 6 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 / Vista / XP PC (32 veya 64 bit)
Oyun Detayları
Platforms: SHOW LESSDevelopers:Publishers:Features:Kinect, amiiboRelease Date:November 11, 2011
The Elder Scrolls V: Skyrim nedir?
EPIC FANTASY REBORN Merakla beklenen Elder Scrolls destanının bir sonraki bölümü, 2006 ve 2008 Yılın Oyunları’nın yapımcıları Bethesda Game Studios’tan geliyor. Skyrim, açık dünya fantastik destanını yeniden tasarlayıp devrim yaratarak, seçtiğiniz herhangi bir yolu keşfetmeniz için size açık eksiksiz bir sanal dünyayı hayata geçiriyor.