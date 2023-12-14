The Medium Sistem Gereksinimleri

Bellek: 16 GB

16 GB Grafik Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT

AMD Radeon RX 5700 XT Orta CPU: Intel Core i5-9600

Intel Core i5-9600 Dosya Boyutu: 55 GB

55 GB İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64bit sürümü)

The Medium Minimum gereksinimleri

Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390X

AMD Radeon R9 390X İşlemci: Intel Core i5-6600

Intel Core i5-6600 Orta Boy Dosya Boyutu: 55 GB

55 GB İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64bit sürümü)

Yeni konsolların ufukta göründüğü oyun nesil döngüsünde ilginç bir noktadayız ve oyun geliştiricileri, oyunlarını özellikle yeni oyun konsolları için mi geliştireceklerine yoksa nesiller arasında yer almak isteyip istemediklerine karar vermek zorunda. tarihli mevcut konsollar için de serbest bırakarak boşluk. Şimdiye kadar PS5 ve Xbox Series X için duyurulduğunu gördüğümüz oyunların büyük çoğunluğu için de eski sistemleri hedefliyorlar. Oyunlar, 2013’ten itibaren konsollar üzerinde çalışarak tasarlandı ve yüksek kaliteli bir oyun bilgisayarında veya daha yeni konsollarda oynayan herkesin daha iyi performans ve daha iyi görseller elde etmesi sağlandı.

Ancak Medium, şu anda Xbox Series X, PS5 ve PC’de piyasaya sürülmesi planlandığı için önceki nesil konsollara gelmeyecek bir oyundur. Eşsiz Dual Reality oyunu, iki dünyayı aynı anda oluşturmanın muhtemelen şu anda piyasada bulunan konsolların ötesinde olduğu oldukça zorlu bir oyun tasarımıdır.

The Medium Nedir?

Çıkış Tarihi: Ocak 28, 2021

Ocak 28, 2021 Sistem Gereksinimleri: Oldukça yüksek.

Oldukça yüksek. Tür: Macera, Korku

Geliştirici: Bloober Team

Bloober Team Yayıncı: Bloober Team

Bloober Team Platformlar: Xbox Series X|S, PC

Burada, iki dünyaya bölünmüş psikolojik bir korku oyunuyla teknik bir gösteri geliştirmek için adım atan, her oyunla hırslarını artıran bir geliştirici görüyoruz.

Bloober Team, Hideo Kojima’nın PT’sinden büyük ölçüde esinlenen bir oyun olan Layers of Fear’ın piyasaya sürülmesiyle korku içinde başarıyı ilk kez bulan Polonyalı bir geliştiricidir, ancak kendi başına durmaya yetecek kadar kendi kimliğine sahiptir.

O zamandan beri, Observer, Blair Witch ve Layers of Fear devam filmi gibi oyunlar ile Psikolojik Korku üzerine odaklanmış durumda kaldılar.

Microsoft, Bloober Team for The Medium ile bir münhasırlık anlaşması yaptı, ancak bu yalnızca konsollara uzanıyor, yani bir PC sürümü herhangi bir zamanlanmış münhasırlık saçmalığından etkilenmiyor. Henüz kesin bir çıkış tarihimiz yok, ancak ilk gün Xbox Series X ve PC / Steam’de olacak ve PS5 sürümü daha sonra gelecek.

Konsol nesli atılımından yararlanmak için oluşturulmuş bir oyundan şüphelenilebileceği gibi, PC için de oldukça talepkardır. Son birkaç yıldır orta sınıf bir oyun bilgisayarınız varsa, sıralanmanız gerekir, ancak bundan daha azına sahipseniz, The Medium’u oynamak için bir veya daha fazla bileşeni yükseltmeniz gerekebilir.

Kurşun tarafından tasarlanan Wojciech Piejko Gamespot’a şunları söyledi:

“Size şu anda en önemli özelliğimizden söz edemem, çünkü onu sonrası için kaydetmemiz gerekecek. Ancak bu iki dünya etrafında inşa edilen oyun mekaniği, mevcut nesil donanımlarda tam olarak gerçekleştirilemedi. Bu, oyunumuzu diğerlerinden ayıracağını düşündüğüm bir şey. Hatta patentlidir. Yani evet, oyun mevcut nesil platformlarda aynı şekilde çalışamaz. İşte bu yüzden oyunu Xbox Series X ve PC için geliştiriyoruz. “

İlginç bir şekilde, mevcut sistem gereksinimlerinde herhangi bir SSD gereksiniminden bahsedilmiyor. Oyunun SSD olmadan oynanıp oynanmayacağını veya belirli bir SSD hızı gerekip gerekmediğini açıklığa kavuşturmak için Bloober Ekibi ile iletişime geçtik. Microsoft ve Sony, yeni konsollarında hızlı SSD’leri kullanmaya başladıkları için, hızlı bir SSD’nin, belki de bir NVMe sürücüsünün, ileriye dönük herhangi bir saygın oyun bilgisayarının temel bir bileşeni haline gelmesi tamamen mümkün. Bu oyunun yeni konsolların sınırlarını zorladığını, ancak mekanik bir HDD üzerinde iyi çalıştığını hayal etmek zor.