İstanbul'dan Santiago'ya, Sao Paulo aktarmalı haftada dört uçuş gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip havayolu olarak farklı kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam ediyoruz. Santiago seferlerinin başlaması, seyahatseverlere daha fazla bağlantı seçeneği sunma amacımızı bir kez daha gösteriyor. Yolcularımıza Türk misafirperverliğiyle Şili'yi ve bölgenin diğer güzelliklerini keşfetme imkanı sağlıyoruz. Bu uçuşlar, ticaret ve turizme katkı sağlamanın yanı sıra, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi de güçlendirecek" dedi.

Santiago uçuşları için bilet fiyatları, İstanbul’dan Santiago’ya 1099 dolardan, Santiago’dan İstanbul’a ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu kampanya, 31 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olup, fiyatlar Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesindeki ücretlere dayanmaktadır. Bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Zengin tarihi, kültürel zenginlikleri ve muazzam Andes Dağları manzarasıyla Santiago, dünya çapında seyahatseverler için çekici bir rota olarak dikkat çekiyor. Yeni uçuş, Türk Hava Yolları'nın ağını genişletmenin yanı sıra, Türkiye ile Şili arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmeye olanak tanıyacak.

Türk Hava Yolları, ayrıca "Stopover Istanbul" ve "TourIstanbul" programlarıyla misafirlerinin seyahatlerini daha keyifli hale getiriyor. 20 saat veya daha uzun süreli aktarmalar için ücretsiz otel konaklaması sunan "Stopover Istanbul" ve 6-24 saatlik aktarmalar için İstanbul'un tarihi noktalarını keşfetmek isteyenlere rehberli ücretsiz turlar düzenleyen "TourIstanbul" programları, yolculara ekstra konfor sağlıyor.

Bu yeni rota, Güney Amerika'ya seyahat etmeyi daha kolay hale getirirken, Şili’nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.