Türkiye ekonomisinin 18 çeyrektir yani 4,5 yıldır ard arda büyüme trendini devam ettirdiğini ifade eden Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu ve satın alma gücüne göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin de katılacağı Japonya’da düzenlenecek olan World EXPO 2025 fuarının tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye pavilyonunun özelliklerini anlatan Bakan Bolat, ‘‘13 Nisan günü başlayacak açılışa bütün organizasyonumuzla ve standımızla yer almaya hazır durumdayız’’ dedi.

"Fuarlarda Türkiye'nin temsil edilmesine büyük bir önem veriyoruz"

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatın gelişmesi, yeni pazarlara erişim sağlamak ve bu pazarlarda kalıcı olmak için uluslararası fuarlarda Türkiye'nin temsil edilmesine büyük bir önem verdiklerini belirten Bolat, ‘‘Bu doğrultuda bu yıl Japonya’da ‘Heyday of Culture’ teması ile katılacağımız EXPO’nun ülkemizin tanıtımına, ihracatçılarımızın ve markalarımızın küresel ölçekte yeni iş birlikleri ve pazarlara erişimine önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, ‘‘Dünyanın bu en büyük tanıtım ticaret ve turizm buluşmasında ülkemizin yerini alması ve dünyanın önemli bir ekonomik ve ticaret gücü olarak varlığımızı ortaya koymamızın önemli olduğu kanaatine varıldı’’ dedi.

EXPO 2025 Osaka programı için destekte bulunan tüm sponsorlara teşekkürlerini aktaran Bakan Bolat, ‘‘Türkiye'nin ekonomik büyüme mimarisini dışa açık büyüme modeli üzerine inşa ettik. Her ne pahasına olursa olsun mal ve hizmet ihracatını arttırarak yatırım, üretim, istihdam ve döviz kazanma hedefleri yolunda hızlı bir koşu içindeyiz’’ diye konuştu.

Bakan Bolat, "Dünya ticaret savaşlarının en yoğun bir şekilde artık yapıldığı, hızlandığı ve neredeyse kontrolünde ciddi manada kaybedildiği bir süreçte biz yine ihracata dayalı büyüme modeliyle yola devam edeceğiz. Buradan hiçbir taviz vermeyeceğiz’’ dedi.

Türkiye ekonomisinin 18 çeyrektir yani 4,5 yıldır ard arda büyüme trendini devam ettirdiğini ifade eden Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu ve satın alma gücü partisine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda olduğunu belirtti.

ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde koştuklarını ve 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi için çok yönlü politikaların hazırlandığını ve uygulandığını dile getiren Bakan Bolat, "Afrika ile yakınlaşma stratejisi, yeniden Asya stratejisi, uzak ülkeler stratejisi ve İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejimiz var. Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'ni sorunlarını çözüp Gümrük Birliği'ni hizmetler sektörüne genişletme hedefimiz var’’ diye konuştu.

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın tam iki katından fazla arttığını ifade eden Bakan Bolat, "Malum dünya ticaretinde olan biteni birlikte yaşıyoruz. Ortalık toz duman içinde ve bu toz duman içinde biz de hedefe doğru ilerlemek için canla başla mücadele ediyoruz’’ sözlerini ifade etti.

Dış ekonomik ilişkilerde doğrudan yabancı yatırımların da önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Bakan Bolat, ‘‘Bu noktada da Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Çin kadar yabancı doğrudan yatırım çekemedik ama 1950'den 2002'ye kadar ülkemize 52 yılda gelen yabancı doğrudan yatırım 14 milyar dolar iken, 2002-2024 arasında gelen yabancı doğrudan yatırım 276 milyar dolar. Yani neredeyse 20 katı son 22 yılda yabancı doğrudan yatırım çektik. 2002'ye kadar toplamda 5 bin yabancı şirket Türkiye'de vardı’’ açıklamalarında bulundu.

Bakan Bolat, şu anda 86 bin 500 yabancı doğrudan yatırımcı Türkiye'de iş yapmakta olduğunu kaydederek, dış ekonomik ilişkilere dayalı Türkiye ekonomisini geliştirme çabası içinde olduklarını dile getirdi. EXPO 2025 Osaka'nın ‘Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak’ ana temasıyla gerçekleştirileceğini aktaran Bolat, ‘‘EXPO'lar Türkiye'mizin dünya ekonomisinde ekonomi, ticaret, hizmetler ve teknoloji alanında kaydettiği başarıları sergilemek anlamında da çok önemli bir fonksiyon görmektedirler’’ dedi.

"Herkesin iftihar edeceği bir Türkiye tanıtım standımız var"

Bakan Bolat, Türkiye'nin bütün hazırlıkları tamamladığını ifade ederek, ‘‘Arkadaşlarımız sürekli orada kontrollerini yaptılar ve biz 13 Nisan günü başlayacak açılışa bütün organizasyonumuzla ve standımızla yer almaya hazır durumdayız. 6 ay sürecek bu organizasyon 13 Ekim'e kadar ve bizim toplamda 900 metrekarelik büyük bir Türkiye pavilyonumuz var. Ülkemizin zengin kültürel mirasını modern tasarım anlayışıyla harmanladığımız bir orada pavilyonumuz bulunmakta. Herkesin iftihar edeceği bir Türkiye tanıtım standımız var. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da Türkiye Milli Günü olarak Osaka'da, Japonya'da kutlayacağız’’ diye konuştu.