Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü profesyonel lige çıkma hedefi devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta lider bulunan Yeşilyurt Spor Kulübü, Siverek Belediyespor’un 4 puan önünde yer alıyor. 2 maç fazlası bulunan Yeşilyurt Spor Kulübü, rakibinin puan kaybını beklerken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Siverek Belediyespor’a verilen 3-0 hükmen yenilgi kararını Tahkim Kurulu’na taşındı.

Siverek Belediyespor ve Kahramanmaraş Oniki Şubat takımları arasında oynanan maçta çıkan olaylardan dolayı TFF tarafından Siverekspor’a verilen hükmen mağlubiyet kararının Tahkim Kurulu tarafından bozulmasına tepki gösteren Malatya İş İnsanları Platformu (MAİP) Genel Başkanı Ahmet Özköse, yaptığı açıklamayla şehrin futbol takımlarını desteklediklerini söyledi. Bu kararın Malatyalıları hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Özköse, "Aynı zamanda alınan bu karar şampiyon olacak takımı ve diğer kulüplerin akıbetini belirlemektedir. Malatya İş İnsanları Platformu (MAİP) olarak Malatya’mızın ve spor kulüplerimizin her platformda hakkını, hukukunu savunacağımızı her daim yanında olacağımızı, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Spor Kulübü’nü desteklediğimizi, ilimizde tüm futbol kulüplerimizin kalkınması yolunda üzerimize düşen sorumluluk ve aidiyet duygusunun, hukuk çerçevesi içerisinde yürütülmesi konusunda savunucusu olacağımızı bildiririz. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan bu kararın tekrar gözden geçirilerek, önceki kararında ısrarcı olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Malatya İş İnsanları Platformu olarak konunun takipçisi olacağımızı bildirir kamuoyuna en içten saygı ve sevgilerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.