Günümüzde sosyal medya platformları, e-ticaret siteleri ve çevrim içi pazar yerleri üzerinde birçok bireysel ve kurumsal satıcı faaliyet gösteriyor. Dijital reklamların ve uygulamaların sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak bu alanlarda zaman zaman yanıltıcı reklamlar ya da tüketiciyi yanıltan ticari tasarımlar gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bu tür olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu, tüketicilerin karşı karşıya kalabileceği riskleri en aza indirmek için güçlerini birleştirerek bu protokolü hayata geçirdi. Anlaşma kapsamında, dijital ortamda tüketiciyi korumaya yönelik çeşitli stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması planlanıyor. Tİcaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Dünyada hızla gelişen dijitalleşme, diğer tüm alanlarda olduğu gibi pazarlama, satış ve reklam alanında da değişime yol açmış, bu alanda kullanılan geleneksel yöntemler, yerini dijital reklam ve uygulamalara bırakmıştır. Dijital ortamlarda tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilen kişisel veriye dayalı hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım (karanlık ticari tasarım) süreçlerinde, reklam ile hedeflenen kişi hakkında doğruluk ve tutarlılığın sağlanması ile ilgi ve alaka düzeyine göre reklam faaliyetleri yürütülebilmesi amacıyla büyük miktarda ve çeşitlilikte veri kullanılmakta, bu durum, bireyler özelinde karar alınmasını sağlayan ve onları belirlenebilir kılan kişisel veriler açısından birtakım riskler barındırmaktadır. Reklam uygulamalarının kişisel veri mahremiyetini ihlal etmek suretiyle tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemesi, kişisel verilerin korunması hukuku ile tüketicinin korunması hukukunu kaçınılmaz şekilde kesiştirmiştir. Hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım uygulamaları hakkında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması, dijital reklam ve uygulamalar ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin ortak alanlarda uluslararası düzenlemelerin ve uygulamaların takip edilmesi ve mevcut ya da olası ihlallere karşı ortak politika üretilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol ile, dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedeflenmiştir.