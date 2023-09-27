İstanbul'da bugün yaşanan olayda, bir yolcu, Kadıköy'den hareket eden bir vapurdan Haydarpaşa açıklarında denize düştü. Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yolcu vapurun güvertesinden denize düştü. Bu tehlikeli durumu gören diğer yolcular hemen gemi personeline durumu bildirdi.

Vapurun personeli olaya anında müdahale etti. Yolcunun düşüşünü gören personel, can simidi atarak acil yardım çağrısında bulundu. Ancak vapur seferine devam etti. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen yolcuyu kurtarmak için çalışmalara başladı. Denizde mahsur kalan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvende bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan yolcu hemen sağlık kontrolü için bir hastaneye götürüldü. Neyse ki, yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun yardım çığlıkları ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmaları görülebiliyor.