Tofaş Basketbol Takımı, lige verilen milli ara sonrası 8. hafta mücadelesinde Manisa Basket’e konuk olacak. 29 Kasım Cuma günü Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak haftanın açılış maçı saat 19.00’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 8. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Manisa Basket ile kozlarını paylaşacak.

Ligde ve Avrupa’da şu ana kadar oynadığı 13 maçı da kazanmayı başaran ve milli maçlar nedeniyle lige verilen araya liderlik sırasında giren Bursa ekibi, bu seriyi Manisa deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Lige 6 mağlubiyetle başlayan Manisa Basket ise koç değişikliğinin ardından ilk galibiyetini 7. haftada Türk Telekom’a karşı deplasmanda alırken; Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis yönetimindeki Ege temsilcisi bu maçın ardından kadrosuna iki ekleme daha yaparak şutör guard Brodric Thomas ve eski oyuncusu Saben Lee ile anlaşma sağlamıştı.

29 Kasım Cuma günü Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak 8. haftanın açılış mücadelesi saat 19.00’da başlayacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından sıradaki lig maçını 8 Aralık Pazar günü saat 20.30’da sahasında Anadolu Efes ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de evinde Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club ile karşı karşıya gelecek.