TOFAŞ Basketbol Takımında 2024-2025 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri yerli oyuncuların katılımıyla başladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Kulübümüzün sağlık sponsoru Bursa Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerin ilk etabında yerli oyuncularımızdan Tolga Geçim, Berk Demir, Demircan Demir, Özgür Cengiz, Cem Küçüközkan, ile sezon hazırlık çalışmalarında antrenmanlara katılacak olan altyapı oyuncularımız Efe Postel, Ali Taşkın, Emirhan Serbest, Batu Bircan ve Can Çevikel yer aldı.

Oyuncularımızın; kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

TOFAŞ Basketbol Takımımızda 2024-2025 sezonu rutin check-up kontrolleri önümüzdeki günlerde diğer oyuncularımızın katılımıyla devam edecek.