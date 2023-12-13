Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki büyük başarısını vurgulayarak, Togg'un sedan modelinin 2024 yılının sonunda tanıtılacağını ve 2025'te seri üretime geçileceğini açıkladı. Ülkedeki Togg sayısının şu anda 15 binin üzerinde olduğunu belirten Kacır, bu rakamın her geçen gün arttığını ve önümüzdeki yılın üretim hedefinin bu yılın üç katına çıkacağını dile getirdi.

Kacır, Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olması, bu projenin başarısını gösteriyor. Yollardaki Togg sayısının artmasıyla birlikte, önümüzdeki yıl çok daha büyük bir üretim gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan, bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirtirken, Togg'un Avrupa'ya yönelik ihracatına 2025 yılında başlanacağını ve aynı yıl içinde sedan modelin üretimine geçileceğini açıkladı. Böylece, Togg'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da adından söz ettireceğini ifade etti.

Togg'un Kasım ayındaki aylık teslimat rakamlarıyla ilgili olarak, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine atıfta bulunan Bakan Kacır, Togg'un bu dönemde Tesla'yı geride bıraktığını söyledi. Kasım ayında Togg'un 4,401 araç teslimatı gerçekleştirdiğini belirten Kacır, aynı dönemde Tesla'nın ise 900 araç teslim ettiğini ifade etti.

Togg'un yerli otomobil olma özelliği taşıyan T10X modeline de vurgu yapan Bakan, şirketin dün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcılara ulaştığını açıkladı. Ayrıca, 32 servis noktasının kullanıcılara hizmet verdiğini belirten Bakan Kacır, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu aracılığıyla hızlı ve kesintisiz şarj hizmetinin sağlandığını aktardı.