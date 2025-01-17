Yeni yılla birlikte otomobil piyasasında kayda değer fiyat artışları beklenirken, TOGG kullanıcılarını sevindiren bir karara imza attı. Şirket, 2025 yılına özel olarak T10X modelinde herhangi bir fiyat artışına gitmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, yeni yılın ilk kampanyasını da duyuran TOGG, tüketicilere avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, sınırlı sayıda T10X V2 modelinde 500 bin TL'ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli veya 30 ay vade ile yüzde 2,29 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Ayrıca, 650 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli 12 ay ya da yüzde 2,69 faizli 30 ay vade seçenekleri de kullanıcılara sunulacak.

TOGG'un elektrikli SUV modeli T10X, 2024 yılı boyunca 30 bin 93 yeni kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2025 yılında ise şirket, fiyat istikrarı ve cazip kredi kampanyaları ile daha fazla kullanıcıyı doğuştan elektrikli aracıyla buluşturmayı hedefliyor. TOGG, T10X'in ardından C segmentindeki sedan modeli T10F için üretim hazırlıklarını sürdürüyor. 2032 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç üretme hedefi bulunan marka, Trugo ve Trumore gibi alt markalarıyla da elektrikli mobilite ekosistemini genişletmeye devam ediyor.