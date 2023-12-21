İlk yerli otomobil olarak büyük ilgi toplayan TOGG aracının dijital hız göstergesindeki hata sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Kullanıcılar İkiye Bölündü

TOGG aracında seyir halinde olan kullanıcı, gerçek hızının 95km olduğunu ancak göstergenin 100km hızda olduğunu söyledi. Son teknoloji bir araçta bunun hata olduğunu düşünmek saçmalık olduğunu ve bir hata olduğunu düşünler olarak kullanıcılar ikiye bölündü.

Araçlarda %3 oranında gösterge hatası bulunabileceği, bu hataya farklı ebatlardaki ve basınçtaki lastiklerin sebep olabileceği biliniyor.

Yapılan bir test sonucunda TOGG’da lastik basıncı fazla olduğu durumda hata payının %5.2 olduğu belirlendi.

Markaların amacı bu hatayı kısıtlı olarak göstererek sürücülerin daha hızlı gittiğini düşünmelerini sağlayarak dikkatli olmaya yöneltmektir. Böylece hız limitlerini önlemeyerek trafik güvenliğini artırabilir.

Hız göstergesi hatasının bir güvenlik önleme olduğu Uzmanlar tarafından açıklanarak kullanıcıların rahatsız olmaması gerektiği belirtildi.