Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar tarafından şehrin birçok mahallesinde çöpler toplanmaya başlandı.

Eskişehir’in Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerine ait çöp toplama kamyonlarıyla başlatılan çalışmayla ekipler, kent merkezindeki bütün noktalarda faaliyetlerini sürdürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve ilgili birim müdürleri de sahadaki çalışmaları takip ederek, son durum hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye başkanlarıyla ilgili birim çalışanlarına katkıları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Yardımcısı Sönmez, ‘’Öncelikle belediye başkanlarımıza ve ilgili birim çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bugün maalesef ilgili ve sorumlu firmalar tarafından Bilecik halkının çöpleri toplanmadı. Konteynırlar çöp içinde kaldı. Yoğun bir çalışma içine girdik. Sabaha kadar çalışıp vatandaşlarımızı çöp ve çöp kokusundan kurtarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Çöp toplama çalışmaları sabaha kadar devam etti

Başkan Yardımcısı Sönmez, ekiplerin akşam saatleri itibariyle ana ve ara arterler üzerinde çöp toplamaya başladıklarını belirterek, çalışmaların sabah saatlerine kadar sürdüğü bilgisini verdi.

Sönmez, çalışmaları Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin de kontrol amaçlı takip ettiği bilgisini verdi.