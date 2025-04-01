Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, toplumdaki estetik talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Estetiğin bağımlılık haline gelmeye başladığına, psikiyatrik bozuklukların da bunu tetiklediğine dikkat çeken Dr. Kıymık, "Estetik bağımlığının sıklığı toplumda son zamanlarda artmaya başladı. Özellikle bu işlemlere kolay ulaşılabilir pozisyona gelinmiş olması ve ayrıca psikiyatrik bozukluklar da buna sebebiyet vermektedir. Bu işlemlerin kesinlikle ihtiyaç halinde yapılması uygundur. Bizim estetik işlemlerden beklentimiz şudur: Vücutta var olan yapısal bir bozukluğun daha iyiye götürülmesi, gözle görülür bir şekilde fark oluşturulabilmesi ve işlemin gerçekten eksiklik sonucunda iyi bir şekilde düzenlenmiş olması, kaliteli ve doğal sonuçları beraberinde getirir. Çok küçük bozukluklar ve olmayan sorunlar üzerinden gerçekçi olmayan beklentiler bu bağımlılığı tetiklemektedir. Çok fazla işlem talebi oluşturmaktadır. Burada en önemli şey hasta-hekim ilişkisidir. Bu ilişkide hekimin hastayı iyi bir şekilde yönlendirmesi ve onlara oluşabilecek sonuçlar hakkında iyi bir bilgilendirme yapması bu tip bağlılık durumlarının önüne geçebilmektedir. Hastalarda muhtemel bir psikiyatrik durum varsa hekimlerin bunun tanısını alınması ve kolaylaştırıcı, yol gösterici bir etkisinin olması çok önemlidir. Son zamanlarda artış gösteren bu bağımlılık olaylarında hastaların çok ciddi bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA