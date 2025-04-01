Liv Hospital Gaziantep Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Diyetisyen Şule Bozfırat, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı bir beslenme alışkanlığı oluşturmanın önemli olduğuna dikkat çekerek yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bozfırat, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı bir beslenme alışkanlığı oluşturmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ramazan ayı, uzun süren oruç döneminin ardından bayram coşkusuyla sofralar kuruluyor. Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, farklı lezzetlerin tadına vardığımız özel günlerdir. Ancak, bayram sofralarındaki aşırı lezzetli yemekler ve tatlılar, sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir" dedi.

Bayram sofralarında dikkat edilmesi gerekenler

Bayram sabahı kahvaltısının güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için büyük önem taşıdığını aktaran Uzm. Diyetisyen Şule Bozfırat, bayram kahvaltısında ağır, kızartılmış besinlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Dyt. Bozfırat,"Kahvaltıda, protein ağırlıklı hafif seçenekler tercih edilmelidir. Kızartma yöntemleriyle yapılan hamur işleri, sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş besinler yerine, tam buğday, ekşi maya, karabuğday, siyez ve çavdar ekmeği gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dyt. Bozfırat, roka, tere, maydanoz gibi yeşillikler ile domates ve salatalık gibi sebzelerin de sağlıklı kahvaltı seçenekleri arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, çay ve kahve tüketiminin gün içinde kontrollü yapılması gerektiğini ifade eden Uzm. Diyetisyen Bozfırat, "Çay ve kahve tüketimi aşırıya kaçmamalıdır. Bu içecekler yerine daha sağlıklı içecekler olan ayran veya sade soda tercih edilebilir" dedi

Bayramda tatlı tüketimi

Bayram sofralarında tatlılar, genellikle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Ancak, fazla şeker tüketiminin kilo alımına ve obeziteye neden olabileceğini vurgulayan Dyt. Bozfırat, "Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, dondurma veya meyve tatlıları tercih edilmelidir. Tatlıların üzerine kaymak yerine labne peyniri eklemek, tatlıları daha sağlıklı hale getirebilir" dedi. Ayrıca, fazla şeker tüketiminin glisemik kontrolü olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çekti.

Bayramda sağlıklı beslenme alışkanlıkları

Bayram süresince sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek önerilerde bulunan Dyt. Bozfırat, "Sık sık ve kısa aralıklarla beslenin. Öğünler arasında çok uzun süre beklemek yerine, kısa aralıklarla sağlıklı besinler tüketmek sindirimi kolaylaştırır. Bayramda sık sık ağır yemekler tüketildiği için ara öğünler de büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Ara öğünlerde sağlıklı ve tok tutan besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dyt. Şule Bozfırat, sağlıklı ara öğün seçeneklerini sıralayarak, "Leblebi ve 1 su bardağı ayran, yoğurt ve keten tohumu, peynir ve kepekli grisini / karabuğday grisini ve bitki çayı americano ve karabuğday grisini, kuru erik ve yoğurt, sütlü tatlı / dondurma / meyve tatlısı, yoğurt ve sade granola, kepekli tost ve şekersiz çay, şekersizerik-üzüm-kayısı komposto/hoşaf" dedi.

Diğer yandan bayram sofralarındaki porsiyonları kontrol ederek aşırı yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Dyt. Bozfırat, "Gece atıştırmalıklarını sürdürmeyin, özellikle akşam yemeğinden sonra atıştırmalık tüketimine dikkat edilmelidir. Lifli beslenmeye devam edin, lifli gıdalar sindirim sistemine fayda sağlar ve tok kalmanızı sağlar. Kahve ve çay yerine su için, bayramda yeterli su tüketimi önemlidir. Su içerek hem sindirimi destekleyebilir hem de vücudun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Yemekle birlikte hareketi artırın, bayramda aşırı yemek yemek yerine, yürüyüş gibi hafif fiziksel aktivitelerle enerji harcamanız faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Bayramın, insanların sevdikleriyle bir araya geldiği keyifli bir dönem olduğunu belirten Uzm. Diyetisyen Şule Bozfırat, "Bu dönemde sağlıklı beslenmeye dikkat ederek, hem sağlık sorunlarından korunabilir hem de bayramın tadını çıkarabilirsiniz" diye konuştu.