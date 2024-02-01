Bilecik Şeyh Edabeli Üniversite (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Trade Master Finans Laboratuarı meyvesini vermeye başladığını söyledi.

Bir şirket tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Sanal Portfoy Yarışması 16. Trade Master Yatırım Ligi, geçtiğimiz cuma günü sona erdi. Yarışmaya BŞEÜ ön lisans ve lisans öğrencileri katıldı. Yarışmada BŞEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri İrem Yalnız ve Fatma Kalkan büyük bir başarı elde etti. Sanal ortamda gerçekleşen yarışma sonucunda öğrenciler Türkiye genelinde 375 grup arasından 10’uncu oldular.