Bakan Yerlikaya, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik ekiplerinin denetimlerinin artırıldığını belirtti.
14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 milyon 942 bin 329 araç kontrol edildi. Bu süreçte, kurallara uymayan sürücülere yönelik çok sayıda işlem yapıldı:
- Mevzuata aykırı çakar kullanımı nedeniyle 231 sürücüye,
- Hız ihlali yapan 115 bin 949 sürücüye,
- Periyodik araç muayenesi yaptırmayan 26 bin 786 sürücüye,
- Ehliyetsiz araç kullanan 13 bin 869 kişiye,
- Emniyet kemeri takmayan 23 bin 485 sürücüye işlem uygulandı.
Diğer ihlallerle birlikte toplamda 462 bin 324 araç ve sürücüye işlem yapıldığı açıklandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ