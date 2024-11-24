Bakan Yerlikaya, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik ekiplerinin denetimlerinin artırıldığını belirtti.

14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 milyon 942 bin 329 araç kontrol edildi. Bu süreçte, kurallara uymayan sürücülere yönelik çok sayıda işlem yapıldı:

  • Mevzuata aykırı çakar kullanımı nedeniyle 231 sürücüye,
  • Hız ihlali yapan 115 bin 949 sürücüye,
  • Periyodik araç muayenesi yaptırmayan 26 bin 786 sürücüye,
  • Ehliyetsiz araç kullanan 13 bin 869 kişiye,
  • Emniyet kemeri takmayan 23 bin 485 sürücüye işlem uygulandı.

Diğer ihlallerle birlikte toplamda 462 bin 324 araç ve sürücüye işlem yapıldığı açıklandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ