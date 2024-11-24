Bakan Yerlikaya, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik ekiplerinin denetimlerinin artırıldığını belirtti.

14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 milyon 942 bin 329 araç kontrol edildi. Bu süreçte, kurallara uymayan sürücülere yönelik çok sayıda işlem yapıldı:

Mevzuata aykırı çakar kullanımı nedeniyle 231 sürücüye,

nedeniyle 231 sürücüye, Hız ihlali yapan 115 bin 949 sürücüye,

yapan 115 bin 949 sürücüye, Periyodik araç muayenesi yaptırmayan 26 bin 786 sürücüye,

26 bin 786 sürücüye, Ehliyetsiz araç kullanan 13 bin 869 kişiye,

13 bin 869 kişiye, Emniyet kemeri takmayan 23 bin 485 sürücüye işlem uygulandı.

Diğer ihlallerle birlikte toplamda 462 bin 324 araç ve sürücüye işlem yapıldığı açıklandı.