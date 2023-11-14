Trakonya Balığı Nerede Yaşamaktadır?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz’deki aktif zehirli balık türlerinin 66'ya çıktığını açıklarken, küresel ısınma sonucu Kızıldeniz ve Hint Okyanusundaki zehirli balıkların Akdeniz’e geldiğini tespit etmiştir. Türkiye'de Akdeniz’de yaşayan bu balık türü zehirli balıklarının içinde nicel çoğunluğa Trakonya Balığı sahip olmaktadır.

Trakonya Balığı Sokması Belirtileri Nelerdir?

Trakonya balığı denizlerimizde sık rastlanan zehirli balıklardan yalnızca bir tanesidir. Diğer balıklara kıyasla zehir oranı açısından oldukça kuvvetlidir. Trakonya balığı öldükten sonra bile zehir saçmaya devam etmektedir.

Boyları genelde 18 cm olan bu balığın kumlu, çamurlu alanlarda kendisini zemine gömerek yaşadığı da bilinmektedir.

Dünyadaki en büyük Trakonya Balığı ise Türkiye’dedir.

Trakonya balığına temas ettikten sonra aktif zehir içeren dikenleri çıkmaktadır. Zehirli dikenlerin batması durumuda yaralanan bölge şiddetli bir ağrı ile kızarmakta ve şişmektedir.

Zehirli dikenlerin batmasından sonra bulantı, kusma vb. belirtiler görülebilir.

Bazı durumlarda kalbin durmasına bile rastlanmaktadır.

Trakonya Sokma Tedavisi