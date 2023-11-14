Trakonya Balığı Nerede Yaşamaktadır?
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz’deki aktif zehirli balık türlerinin 66'ya çıktığını açıklarken, küresel ısınma sonucu Kızıldeniz ve Hint Okyanusundaki zehirli balıkların Akdeniz’e geldiğini tespit etmiştir. Türkiye'de Akdeniz’de yaşayan bu balık türü zehirli balıklarının içinde nicel çoğunluğa Trakonya Balığı sahip olmaktadır.
Trakonya Balığı Sokması Belirtileri Nelerdir?
- Trakonya balığı denizlerimizde sık rastlanan zehirli balıklardan yalnızca bir tanesidir. Diğer balıklara kıyasla zehir oranı açısından oldukça kuvvetlidir. Trakonya balığı öldükten sonra bile zehir saçmaya devam etmektedir.
- Boyları genelde 18 cm olan bu balığın kumlu, çamurlu alanlarda kendisini zemine gömerek yaşadığı da bilinmektedir.
- Dünyadaki en büyük Trakonya Balığı ise Türkiye’dedir.
- Trakonya balığına temas ettikten sonra aktif zehir içeren dikenleri çıkmaktadır. Zehirli dikenlerin batması durumuda yaralanan bölge şiddetli bir ağrı ile kızarmakta ve şişmektedir.
- Zehirli dikenlerin batmasından sonra bulantı, kusma vb. belirtiler görülebilir.
- Bazı durumlarda kalbin durmasına bile rastlanmaktadır.
Trakonya Sokma Tedavisi
- Trakonya balığının sokmasından sonra öncelikle ilk yapılması gereken yaralanan ya da temas edilen bölgenin vücut ısısındaki su içinde bekletilmesidir.
- Yaranın yüzeyinde diken varsa steril bir cımbız yardımıyla çıkarmanız gerekir.
- Yara olan bölgeyi su, sabun ile ovarak yıkayın ve temiz su ile bolca durulayın.
- Yaranın üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır.
- Kaşıntıyı kontrol altına almak için hidrokortizon içeren kremlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Kızarıklık, yanma, iltihap durumlarında günde 3 defa antibiyotik merhem tavsiye edilebilir.
- Şiddetli zehirlenmelerde kalp masajı ve solunum desteği gerekebilmektedir.
- Ağız yoluyla alınan antibiyotik ihtiyaca göre tavsiye edilebilmektedir. En az 5 gün antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
- Yine de en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeniz gereklidir.
- Vücudunuzun Trankonya balığının zehrine karşı alerjik bir tepki verebileceği de unutulmaması gerekenler arasındadır.